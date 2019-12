Aida Yespica in lacrime a Verissimo | “Non vedo mio figlio da 4 mesi”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 22 dicembre 2019)è stata ospite di, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La showigirl, 37 anni, ha raccontato che non vede ilda molto tempo: «Sono quattro mesi che aspetto il mio nuovo passaporto venezuelano, mi è scaduto il visto americano e non ho più pagine sul mio vecchio passaporto. Non posso andare negli Stati Uniti, ma mioè lì con il mio ex marito». Laha avuto ilAaron 11 anni fa, mentre era sposata con il calciatore Matteo Ferrari, poi la situazione è cambiata: «Ha vissuto con me fino a quando ha avuto 7 anni. Quando vivevo a Los Angeles ho investito dei soldi per un film e in una compagnia. Mi hanno truffata e hanno ridato i miei soldi. A quel punto ho lasciato Aron al papà perché me lo tenesse e ha cominciato ad andare a scuola lì. È rimasto a Miami per 6 mesi dopodiché abbiamo deciso che era meglio restasse con lui. Io ...

