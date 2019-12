Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 08 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 dicembre 2019)DEL 21 DICEMBREORE 08.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASULLA A1 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA A24 E LA DIRAMAZIONESUD E PROSEGUENDO IN DIREZIONE NAPOLI CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO FINO A FERENTINO SULLA CASSIA QUALCHE RALLENTAMENTO CAUSATO DAL MALTEMPO TRA FORMELLO E MONTEROSI IN DIREZIONE VITERBO A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME AMASENO AL MOMENTO È CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 3 GIUGLIETTA VALLEFRATTA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 0+500 E IL KM 5, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE RAMMENTIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO VALIDA PER L’INTERO ARCO DELLA GIORNATA DI OGGI. SONO PREVISTI VENTI DI NOTEVOLE INTENSITÀ E COPIOSE PRECIPITAZIONI SU TUTTO ILCHIUDIAMO CON UNA INFORMAZIONE DI SERVIZIO PER GLI UTENTI. SUL SITO ...

