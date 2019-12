Stan Lee | i fan chiedono la chiusura del suo profilo Twitter | È inopportuno

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nonote la sua scomparsa, l'accountdiLee è ancora attivo e molti fan non sono d'accordo sul suo utilizzo per attività promozionali Marvel.Lee, il padre della Marvel Comics, è scomparso da un anno ma il suoè ancora attivo e viene ancora utilizzato quotidianamente per la pubblicazione di notizie o di eventi Marvel, indignando così moltissimi fan. L'idea che qualcuno stia utilizzando l'account ufficiale diLee, nonote la sua morte, non è piaciuta a molti fan della Marvel, che hanno mostrato il loro disappunto rispondendo a un tweet che annunciava uno speciale in onda sulla ABC. Tantissimi i commenti di disapprovazione, che consigliano di chiudere l'account perchéo magari crearne un altro In memoria diLee. ...

