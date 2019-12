Maltempo Marche | vento forte e pioggia | cade la parete di una tensostruttura a Urbania

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ancorain varie zone delletra l’hinterland di Ancona, in particolare Fabriano, e il Maceratese. La scorsa notte forti raffiche diavevano interessato il Pesarese, costringendo i vigili del fuoco ad una trentina di interventi. Ad, ha ceduto unadellasportiva e tecnici della Provincia hanno subito messo in sicurezza l’area. Intense precipitazioni dimista a grandine hanno sferzato Fabriano e il suo comprensorio nel primo pomeriggio. Segnalati allagamenti in più zone della città. Ilha fatto spezzare rami che hanno invaso la carreggiata in viale Stelluti Scala e vicino alla stazione ferroviaria: danneggiata anche una pensilina in via Urbani; in alcune vie (Engles Profili, via Campo Sportivo e viale Serafini) si sono formate grandi pozzanghere. Sotto le volte del Loggiato San Francesco, ...

