Inzaghi | “Abituiamoci ai record | ho calciatori che hanno perso troppo tempo in B”

(Di sabato 21 dicembre 2019)di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Frosinone. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Alessandro Nesta. Questi i temi affrontati in conferenza dal tecnico della Strega dopo la sfida con l’undici ciociaro. Partita – Ormai facciamo sembrare tutto semplice, questa è la cosa bella di questa squadra. Abbiamo fatto un primostrepitoso, dovevamo chiuderlo con un gol in più considerando che non avevamo concesso nulla al Frosinone. Nel secondosono venuti fuori ma non abbiamo rischiato nulla se non sull’occasione di Paganini. Essere a 14 punti dalla terza è qualcosa di straordinario. E’ giusto essere fieri di questi ragazzi però ci sono ancora tante ...

