Università | ' Brexit' di un prof canadese | dalla Gran Bretagna a Cà Foscari

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Venezia, 20 dic. (Adnkronos) - Un affermatoessore, fresco vincitore di un prestigioso finanziamento europeo, lascia dopo 25 anni l’accademia britannica per trasferirsi in un’italiana, l’Ca’Venezia. Inevitabile pensare ad un “effetto”. Con una hard

gipiel1 : RT @AlexFerrari8336: Dice @nzingaretti : 'In Inghilterra ha vinto la destra rozza e ignorante di #BorisJohnson '...Peccato che il leader si… - Giovann79150744 : RT @AlexFerrari8336: Dice @nzingaretti : 'In Inghilterra ha vinto la destra rozza e ignorante di #BorisJohnson '...Peccato che il leader si… - minomazz : Qui sotto punto cruciale per Brexit: i fondi per la ricerca provenienti da Bruxelles sono tanti e le grandi univers… -