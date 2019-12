TG RDN del 20/12/2019 (Di venerdì 20 dicembre 2019) CIPE APPROVA PROLUNGAMENTO TUNNEL METRO C A PIAZZA VENEZIA Roma – Il Cipe ha approvato il prolungamento delle gallerie della metro C, dalla meta’ di via dei Fori Imperiali a piazza Venezia, con un finanziamento di 9,3 milioni. Si tratta di un intervento propedeutico alla realizzazione della stazione che evita, tra l’altro, il tombamento delle talpe sotto via dei Fori Imperiali. Ora scatta il conto alla rovescia per la realizzazione della stazione. Per quanto riguarda i tempi, resi noti oggi dai responsabili del progetto, entro giugno 2020 arrivera’ la richiesta di finanziamento al Cipe, nel 2024 sara’ chiuso il cantiere di superficie, mentre l’attivazione della stazione vera e propria avverra’ non prima del 2027. MERCATINO PIAZZA NAVONA, OPERATORI: ACCANIMENTO CONTRO DI NOI E’ un tutti contro tutti per il mercatino di Natale a Piazza ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : RDN del