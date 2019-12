Suicidi France Télécom | condannato Didier Lombard

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’ex presidente-direttore generale dovrà scontare una pena di un anno (ma otto mesi sono coperti dalla condizionale) per mobbing morale. Condannati anche due manager, mentre l’azienda dovrà versare due milioni di risarcimenti e 75mila euro di multa

