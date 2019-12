Regina Elisabetta, il Principe Filippo è stato ricoverato in ospedale (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, è ricoverato in ospedale King Edward VII Hospital di Londra, in via precauzionale. Buckingham Palace precisa che il ricovero è stato suggerito dal medico personale del Principe in via appunto precauzionale per una situazione pregressa. Il Sun ricostruisce le ultime ore di Filippo prima dell’arrivo in clinica. Il marito di Elisabetta si trovava nel Norfolk da dove ha preso un treno per Londra, mentre la Regina si è trasferita nella tenuta di Sandringham dove trascorrerà il Natale col resto della famiglia. Filippo dunque è arrivato al nosocomio autonomamente e non in ambulanza. Il suo ricovero dunque era programmato. Secondo un giornalista dell’ITV, sua Altezza resterà in ospedale per qualche giorno, dunque non presenzierà al pranzo natalizio. Il Palazzo comunque non specifica quali siano le reali condizioni di salute del ...

