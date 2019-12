Prescrizione | tensione tra M5s-PD I dem | “Pronti a depositare la nostra proposta”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019)tra M5s e PD sulla. I dem: “Confidiamo nell’intesa. In caso di fumata nera proseguiremo con laproposta”. ROMA –tra M5s e PD sulla. Il vertice di giovedì 19 dicembre 2019 non ha ridotto le distanze nella maggioranza con i democratici che sono pronti a presentare la propria proposta in caso di fumata nera nei prossimi incontri. Il provvedimento firmato da Bonafede entrerà in vigore il 1° gennaio. Da parte dei democratici si spera in un accordo tra Natale e Capodanno ma non è escluso un vertice subito dopo le feste per trovare un compromesso e non avanzare su due strade diverse per questa riforma, considerata chiave per la durata di questo governo., niente accordo tra M5s e PD Nessun accordo tra M5s e PD sulla. L’ultimo vertice non è servito a ridurre le distanze sul ...

