Popolare di Bari | i vertici ai dipendenti | “Convincete i clienti a non ritirare i soldi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Seconda puntata dell’esclusiva di Fanpage.it: nell’audio di Giannelli e De Bustis, presidente e ad delladisi chiede ai direttori di filiale di tranquillizzare e di “irradiare ottimismo” nei confronti di correntisti e soci spaventati. Ma soprattutto nei confronti di questi ultimi, De Bustis ammette: “Dobbiamo attenuare le perdite e limitare i danni”.

