Pagelle e Highlights 17^ giornata | Fiorentina-Roma 1-4 | Dzeko e Zaniolo show | esonerato

Leggi la notizia su serieanews

(Di sabato 21 dicembre 2019)17- Un 17° turno spezzettato pronto ad aprire le danze con la sfida tra Sampdoria-Juventus in programma mercoledì alle 18:55. Doriani a caccia di conferme dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, Juventus chiamata a confermare il primato in classifica prima di dedicarsi totalmente alla sfida di Supercoppa contro la Lazio. Occhio … L'articolo17^1-4,Montella. Sampdoria-Juventus 1-2, Dybala e Ronaldo affossano i blucerchiati proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

infoitsport : Fiorentina-Roma 1-4: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino - zazoomnews : Fiorentina-Roma 1-4: Highlights Voti Pagelle e Tabellino - #Fiorentina-Roma #Highlights #Pagelle - zazoomblog : Fiorentina-Roma 1-4: Highlights Voti Pagelle e Tabellino - #Fiorentina-Roma #Highlights #Pagelle -