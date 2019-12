Olivia Colman star della miniserie Landscapers, prodotta per Sky (Di venerdì 20 dicembre 2019) Olivia Colman, recente vincitrice del premio Oscar, sarà la star della miniserie Landscapers, prodotta per HBO e Sky. Olivia Colman, l'attrice premio Oscar grazie a La Favorita, sarà la protagonista della nuova serie Sky Original intitolata Landscapers, prodotta da Siter per Sky e HBO. La miniserie in quattro parti sarà diretta dal due volte Premio Oscar Alexander Payne (Paradiso amaro, Sideway - In viaggio con Jack, A proposito di Schmidt) ed è la prima sceneggiatura per la televisione scritta da Ed Sinclair. Ispirata a eventi reali, Landscapers esplora le vite degli assassini Susan (Olivia Colman) e Christopher Edwards e si chiede come questa coppia devota e mite sia arrivata ad uccidere i genitori di Susan e seppellirli nel ...

