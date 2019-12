Mes e Patto di Stabilità | l’Europa umilia ancora l’Italia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È bastata una frase fuoriuscita dalla bocca di Valdis Dombrovskis per infrangere le speranze di Giuseppe Conte. “Non si può aprire il tema delle regole di bilancio se non c’è la ragionevole possibilità di concludere il lavoro con un risultato migliore rispetto al punto di partenza”, ha dichiarato ieri al quotidiano La Stampa il vicepresidente della Commissione Ue. Che, spiegato in termini più semplici, vuol dire che ildinon si tocca per nessun motivo. E pensare che il premier Conte si era illuso di poter allargare le maglie economiche di Bruxelles puntando sull’emergenza climatica e sulla necessità di mettere in pratica provvedimenti green. L’abbaglio del premier si aggiunge alla frustrazione di Paolo Gentiloni, sulla carta commissario europeo per gli affari economici ma nella realtà dei fatti “allievo” del citato Dombrovskis responsabile di tutti i portafogli ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Gli schiaffi di #Dombrovskis all’Italia (minaccia di procedura), a Conte (sul #Mes), a G… - Vincenz90668603 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Gli schiaffi di #Dombrovskis all’Italia (minaccia di procedura), a Conte (sul #Mes), a Gentiloni… - pepevaniglia : RT @LaVeritaWeb: Il vicepresidente della Commissione, Dombrovskis, umilia i presunti «amici» italiani: all'ex premier che chiedeva di modif… -