LIVE Biathlon | 7 5 km Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer vuole la

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.58 Lisa Vittozzi ha invece incominciato la stagione con dei risultati sottotono e oggi deve prontamente rialzare la testa. 13.56si presenta da leader della classifica generale, l’azzurra ha vinto le sprint di Oestersund e di Hochfilzen: la detentrice della Sfera di Cristallo andrà a caccia della mitica tripletta. 13.54 Ricordiamo il format di gara: partenza a intervalli, ogni ragazza dovrà percorrere 7,5 km sugli sci e affrontare due poligoni (una a terra, uno in piedi). In caso di un errore al poligono si dovrà percorrere un giro di penalità per cui servono circa 20 secondi. 13.52 Si gareggia sulle nevi francesi, la gara inizierà alle ore 14.15. 13.50 Buongiorno e benvenuti alladella sprint femminile di Le, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di. La startlist della ...

