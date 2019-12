J.K. Rowling, il suo tweet sulle trans e le critiche dei fan: «Ci hai fatto piangere. Perché?» (Di venerdì 20 dicembre 2019) Harry Potter e la pietra della transfobia, poi Harry Potter e la camera della transfobia, e così via fino a Harry Potter e i transfobi della morte. Sono questi i commenti che stanno ricevendo più interazioni sotto l’ultimo tweet di J. K. Rowling, la scrittrice che ha creato la saga di Harry Potter. Il 19 dicembre sul suo account è comparso un tweet: «Vestitevi come preferite. Chiamatevi come volete. Andate a letto con qualsiasi adulto consenziente che conoscete. Vivete la vostra vita al meglio, in pace e sicurezza. Ma obbligare le donne a lasciare il lavoro per aver affermato che l’identità sessuale è reale? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill». Dress however you please.Call yourself whatever you like.Sleep with any consenting adult who’ll have you. Live your best life in peace and security. But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya ...

