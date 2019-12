I due Papi | la recensione | Bergoglio | Ratzinger e i segreti del “gran rifiuto”

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Lade I due, il film Netflix con Jonathan Pryce ed Anthony Hopkins: il faccia a faccia fra Jorgee Benedetto XVI, fra tensione e ironia. Nella scena d'apertura de I due, Francesco I tenta di prenotare un biglietto aereo tramite un centralino, ma quando dichiara il suo nome e la sua residenza si sente attaccare il telefono in faccia; più o meno quanto capitava al fittizio Capo di Stato interpretato da Michael Douglas nella commedia Il Presidente mentre provava a ordinare un mazzo di fiori. Per introdurre la nostrade I duesiamo partiti da questo brevissimo prologo comico, un momento in apparenza banale ma che anticipa uno dei temi al cuore del film di Fernando Meirelles: l'aspetto più 'umano' degli uomini ...

