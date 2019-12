Grazia Letizia Veronese | chi è la vedova di Lucio Battisti

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Veronesi è stata sicuramente una figura molto importante nella vita dima chi è? Dove vive ora ladell’artista? Chi è ladi? Ladi, si chiama, ed il suo nome d’arte Velezia, è l’unione fra le prime sillabe del suo cognome e quelle del suo nome. Della donna si conosce ben poco ma sappiamo che è nata a Limbiate, in provincia di Monza-Brianza, il 21 luglio 1943 e che lavorò come segretaria di Miki Del Prete nel Clan Celentano di Adriano Celentano. Prima di innamorarsi del marito è stata legata sentimentalmente al cantautore Gian Pieretti ma la storia non era destinata a durare. Infatti,, una volta tornata single, nel 1969 si fidanzò con, un anno dopo averlo conosciuto in occasione del Festival di Sanremo, dovesi era recato come autore del ...

Alessia36564281 : @moschettopres Il posto è già occupato dal Buon Gesù (di cui l'ultimo degli emuli o Falsi Profeti, NapoSardinaCapo,… - del_brica : @PaolaVaresi Eh ci credo! Tu hai Alberto e Natale; io Gioia, Grazia e Letizia... Il poliamore rende fantastico finanche il 2 novembre! - Guglielmo___ : Ma che cazzo dice... Grazia, Graziella o Letizia ?? #tusiquevales -