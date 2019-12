Georgie Willgust è l’uomo inglese più anziano con sindrome di Down (Di venerdì 20 dicembre 2019) L’uomo con sindrome di Down più anziano della Gran Bretagna ha da poco festeggiato il suo 77esimo compleanno. Si chiama Georgie Willgust e ha sconcertato tutti, sia famiglia che medici per aver vissuto così a lungo nonostante le sue condizioni mediche. Il suo compleanno è stato il 16 agosto e la casa di cura dove vive si è assicurata che Georgie si divertisse un sacco durante il suo giorno speciale. Georgie era molto contento, ha sorriso per tutto il giorno e sembrava essere felice, circondato come era da tutti i suoi cari. Tutta la famiglia e gli amici si sono assicurati di trovarsi nella casa di cura di Watcombe Circus di Nottingham dove Wildgusta ha vissuto negli ultimi 25 anni. Per l’occasione + anche stata organizzata una piccola festa. Quando gli è stato chiesto quale fosse il ...

