Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Alessandroha diramato la lista dei 24per la sfida di domani pomeriggio contro il. Dell’elenco non fa parte Rohden che come noto è fermo per infortunio. Di seguito il ‘listone’: Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci. Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, Eguelfi, Krainc, Salvi, Szyminski, Zampano. Centrocampisti: Gori, Haas, Maiello, Paganini, Tribuzzi, Vitale. Attaccanti: Ciano, Citro, Dionisi, Matarese, Novakovich, Trotta. L'articolo, idiper ildiproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Frosinone, i convocati di Nesta per il match di #Benevento ** - tabellamercatob : 16^ giornata #SerieB Oggi cinque partite A seguire convocati e ultimi undici schierati Alle 15.00… - TUTTOB1 : Frosinone: i convocati contro il Pescara -