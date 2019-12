Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, Riccardo Pondi, 39 anni, ha ucciso la moglie, Elisa Bravi di 31 anni. Una giovane donna che aveva avuto due bambine dall’uomo che l’ha uccisa e che ora sono state affidate ai nonni. Sei e tre anni: una manciata di vita che dovrà sopportare un peso enorme, come la perdita della madre per mano di un padre che ha cancellato anche la propria paternità con un gesto feroce e irreversibile. È l’ennesimoche si aggiunge ali avvenuti dall’inizio dell’anno in Italia, confermando la cadenza di una donna uccisa ogni 72 ore. Elisa Bravi abitava a Glorie di Bagnacavallo, si era trasferita da Ravenna nel 2018. Viveva nel territorio dove opera il mio Centro antiviolenza e stamattina ci siamo chieste se avremmo potuto fare qualcosa per lei, qualcosa di più, se si fosse rivolta a noi. È la stessa domanda che ci siamo ...

Noovyis : (Femminicidio, nuova vittima in Romagna. Quel ‘dominio’ che nega i diritti alle donne) Playhitmusic - - Italia_Notizie : Femminicidio, nuova vittima in Romagna. Quel ‘dominio’ che nega i diritti alle donne - TutteLeNotizie : Femminicidio, nuova vittima in Romagna. Quel ‘dominio’ che nega i diritti alle donne -