Far West in campo | insulti | pugni ed arbitro aggredito con la bandierina

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Follie innelle ultime ore, in particolar modo si è verificato un episodio clamoroso.ine uncon ladell’assistente, è quanto successo in, sono arrivati pesanti provvedimenti da parte del giudice sportivo. Nel campionato di Eccellenza la Narnese calcio è stata multato di 500 euro per il lancio “inin occasioni diverse alcune bottiglie d’acqua senza tuttavia colpire. Inoltre venivano lanciate monetine senza comunque colpire. In occasione della realizzazione di una rete da parte della società ospitante alcuni sostenitori si posizionavano dietro la panchina della squadra di casa e lanciavano numerosi sputi senza tuttavia colpire. Tali sostenitori rivolgevano, inoltre, numerose ingiurie e minacce nei confronti dell’e di tesserati della squadra avversaria”. Un dirigente della stessa società è stato ...

