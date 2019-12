F1, Lewis Hamilton potrebbe diventare il quarto pilota nella storia a ricevere il titolo di “Sir” dalla Regina Elisabetta (Di venerdì 20 dicembre 2019) In seguito al sesto successo nel Campionato Mondiale di Formula 1, che gli ha permesso di superare Fangio e di diventare il secondo pilota più vincente di sempre dopo Michael Schumacher, Lewis Hamilton, secondo quanto riportato dal sito spagnolo Marca.com, potrebbe chiudere in bellezza il suo 2019 ricevendo il titolo onorifico di “Sir” dalla Regina Elisabetta. Il pilota della Mercedes ha il sostegno di David Richards, numero di Motorsport UK. “Non riesco a pensare a nessuno più meritevole di questa carica di Lewis” ha detto il manager, il quale ha anche aggiunto: “Hamilton è un esempio per tutti i bambini del Regno Unito, ha dimostrato loro che nessun traguardo è impossibile da raggiungere“. Nel caso ricevesse veramente il titolo, Hamilton diventerebbe il quarto pilota britannico a potersi fregiare dell’appellativo di Sir dopo Jackie Stewart ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lewis Hamilton