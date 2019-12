"Dov'è l'aula?", "Nel tuo buco di..., fascista". Sms choc a studente di destra (Di venerdì 20 dicembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Il caso all'Università di Firenze. Il presidente locale di Au: "Difficile fare politica se sei di destra" Immaginatevi di essere una studentessa di destra nella libera e democratica Firenze. Nella terra di Renzi e Nardella, di Dante e del Brunelleschi, t’aspetti democrazia, apertura, rivalità ma mai violenza verbale o fisica che sia. E invece tra le storie di “ordinaria follia” all’Università, c'è anche quella che ha investito una giovane militante di Azione Universitaria, che s’è vista insultare senza sconti sulla chat pubblica di fronte a tutti i colleghi di corso. I fatti risalgono al 17 dicembre scorso. È tempo d’esami e la studentessa, iscritta a Scienze Politiche, deve sostenere l'esame di dottrine politiche. Solo che non sa in quale aula si tenga. Così prende il cellulare e chiede lumi alla chat di corso, come ovvio. Qualcuno in grado di aiutarla ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dov aula