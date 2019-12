Bollette acqua: prescrizione accorciata, ecco quando non pagare (Di venerdì 20 dicembre 2019) Bollette acqua: prescrizione accorciata, ecco quando non pagare Bollette acqua: maggiori tutele a beneficio dei risparmiatori grazie alle regole fissata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). In pratica dal 1° gennaio 2020, come già avviene nel caso delle forniture elettriche, nei casi di grave ritardo nella fatturazione del gestore, l’utente può eccepire la prescrizione non più dopo 5 anni bensì dopo 2 anni. prescrizione Bollette dunque ridotta da 5 a 2 anni: la stessa regola è già in vigore dal 1° marzo 2018 per le forniture elettriche e dal 1° gennaio 2019 per le Bollette di gas. Bollette acqua, frequenza minima mensile delle fatturazioni Sempre ARERA comunica che con la stessa delibera 547/2019/R/idr è stata definita una frequenza minima mensile delle fatturazioni per evitare Bollette troppo ravvicinate. Previsto inoltre un meccanismo ...

