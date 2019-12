A Marcellano ci si cala appieno nelle magiche atmosfere del Presepe Vivente (Di venerdì 20 dicembre 2019) A Marcellano non si vede il Presepe, ma si è dentro il Presepe! Per la sua particolare conformazione e per lo splendido contesto paesaggistico che lo circonda, il borgo senza tempo in provincia di Perugia rappresenta la location ideale per le ambientazioni della Natività.L’evento più atteso dalla comunità locale torna il 25, 26 e 29 dicembre, e ancora l’1, 5 e 6 gennaio: sei serate nelle quali – dalle 17.45 in poi – i visitatori saranno letteralmente trasportati in una piccola Betlemme nel cuore dell’Umbria, tra magiche scenografie e atmosfere fiabesche. E ci entreranno quasi senza accorgersene, camminando tra la folla per le piccole vie, dal carcere alla sinagoga, dal fabbro al forno, dal vasaio al frantoio, quando improvvisamente tutta quella vivacità festosa si fermerà per ascoltare: un vero ascolto della Parola, ...

