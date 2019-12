Trionfa la democrazia | ma la sentenza della Corte Ue getta la Spagna nel caos

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Questa volta è un’istituzione europea (ladi Giustizia) are scompiglio nella già intricata situazione politica spagnola. Questa volta una decisione giudiziaria sembra andare incontro alla causa dell’indipendentismo catalano e censura in modo vistoso il governo spagnolo. Infatti il ricorso del leader indipendentista di Esquerra Repubblicana Oriol Junqueras contro la decisionegiustizia spagnola di negargli l’accesso al Parlamento Europeo e la conseguente immunità dopo essere stato eletto alle recenti elezioni è stato accolto con un invito alladi procedere conseguentemente concedendogli la libertà e l’immunità.Deciderà il Tribunale Supremo (probabilmente rindo la richiesta in ragione di un giudizio di condanna per reati gravi già espresso) ma la frittata è fatta, ...

