Trento | ora lo dice anche l’Anticorruzione | la Provincia autonoma deve rendere noti gli

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ladiadeguarsi alle regole della trasparenza che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche italiane. I cittadini hanno diritto a conoscere a quanto ammontano le retribuzioni, i premi di risultato e i quali siano i criteri utilizzati per stabilire le valutazioni e punteggi assegnati alla performance dei dirigenti. Il principio, a cui ladicercava di sottrarsi, è stato ribadito dall’Autorità Nazionale anticorruzione che ha risposto a una richiesta in tal senso del consiglierele trentino Alex Marini, del Movimento Cinquestelle. Marini aveva cercato di far approvare un una norma che introducesse l’obbligo della trasparenza. Ma il consigliole gli aveva chiuso la porta in faccia. E quindi si è rivolto all’Anac per “dissipare la cortina fumogena che dalle nostre parti alligna su dati che ...

