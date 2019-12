Smart home più accessibile con le offerte Unieuro su Google Home | Home Mini e Nest Hub

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Hub sono in offerta da: la nota catena vuole facilitare il primo passo verso laproponendo i dispositivi conAssistant in sconto. L'articolopiùcon lesuHub proviene da TuttoAndroid.

aderenzis1 : Alleati per la smart home: Google, Amazone e Apple verso uno standard - pcexpander : Amazon, Apple, Google e ZigBee Alliance insieme per un nuovo standard per la smart home #pcexpander #cybernews… - NFinanziamenti : Maxi alleanza sulla smart home: in campo Google, Apple e Amazon#startup -