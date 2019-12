Sanremo 2020 | l’amico Jovanotti non sarà sul palco con Amadeus Fiorello | “Va a fare un

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nondà forfait e se ne va in Perù. A sostenerlo, durante la puntata di questa mattina di ‘VivaAsiago 10’, è stato. “Ragazzi ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa:nonal Festival. Perché deve partire e rilassarsi, va aun giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il festival inizia il 4. Quindi non può venire”. Era stato proprioa ipotizzare nelle scorse settimane la presenza al festival di. I due sono infatti uniti da una lunga amicizia adiniziata tanti anni fa a Radio Deejay.ha commentato: “annuncia e disannuncia a piacimento. Non mi ha detto niente. Se Jova parte per il Perù in bici non c’è niente da. Per convincerlo potrei dirgli che lo iscrivo alla Milano-”. L'articolo, ...

IlContiAndrea : Ecco qui. Dopo mille verifiche incrociate il listone atteso. Accattatevill #Sanremo2020, nel toto Big il trionfo… - trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… -