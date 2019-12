Muore dopo un malore in palestra a 22 anni | Bonate Sopra piange Chiara Roncalli

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tragedia nel Bergamasco:, di soli 22, è mortaunin. Inutile la corsa in codice rosso all’ospedale Papa Giovdi Bergamo, dove la giovane si è spenta nelle ore successive. Sconvolto il paese di, dove viveva. I funerali si terranno venerdì 20 dicembre. Tragedia a, nel Bergamasco, dove una ragazza di soli 22è mortauninsi è spenta nonostante le cure dei medici dell’ospedale Papa Giovdi Bergamo dove era stata subito portata lunedì pomeriggio,essersi sentita male nella struttura dell’Istituto Superiore “Maironi Da Ponte” di Presezzo. La giovane si era sentita male mentre si stava allenando in, ed era stata subito soccorsa da alcune persone presenti: nonostante i soccorsi immediati e la corsa in ospedale, al Papa Giovdi Bergamo ...

