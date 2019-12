Muore 50enne a Capri | l’eliambulanza arriva in ritardo

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una donna di 50 anni è morta in seguito ad un malore all’ospedale Loreto Mare di Napoli. I soccorsi avrebbero avuto dei ritardi. Lasi era sentita male ad Ana, sull’isola di: soccorsa dai sanitari del 118, era stata trasportata all’ospedale Capilupi. In considerazione della grave crisi respiratoria di cui soffriva la, i medici avevano deciso per il suo trasferimento sulla terraferma. Ma dal 118 sarebbeta una comunicazione negativa: l’elicottero non poteva atterrare a Damecuta, sull’isola di, per l‘inadeguatezza dell’impianto di illuminazione dell’eliporto. Così si è passato a richiedere l’intervento di un elicottero militare; poi dal 118 èta comunicazione che invece le luci dell’eliporto erano funzionanti e che l’elimabulanza poteva atterrare. Laè stata così trasferita, ...

