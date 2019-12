Maltempo Lombardia | due massi si staccano dal monte in Valle Brembana

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Due grossida 5 metri cubi si sono staccati da una parete rocciosa in localita’ San Rocco a San Pellegrino Terme, in. L’episodio oggi pomeriggio. I duenon sono caduti sulla strada grazie a un vallo di protezione realizzato due anni fa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Zogno, che hanno effettuato le prime verifiche.L'articolo: duesidalinMeteo Web.

DPCgov : ????#allertaROSSA venerdì #20dicembre in Liguria ??#allertaARANCIONE su parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, mercoledì #18dicembre, su parte di Lombardia e Sardegna. #allertaGIALLA in 5 regioni. ??? Avvis… - chevalleyderiva : RT @DPCgov: ????#allertaROSSA venerdì #20dicembre in Liguria ??#allertaARANCIONE su parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e #allertaGIA… -