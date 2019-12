Gas, intesa Mosca-Kiev su fornitura Ue

Dopo una lunga giornata di trattative a Berlino, Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto per il transito del metano russo verso l'Europa attraverso i gasdotti ucraini. "E' stato raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi chiave: una notizia positiva per, e il mercato del gas", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Sefcovic che ha anche citato la cancelliera Merkel, che ha "creato un clima costruttivo per trovare una via d'uscita".(Di venerdì 20 dicembre 2019)