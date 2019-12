Frana Oltrepò Pavese | strada ostruita | si temono dispersi

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)su unain un’area montana dell’: circolazionee soccorsi sul posto, si cercanoeventuali. Drammatica la situazione nell’, dopo ladi questa mattina: questa si è verificata lungo lache collega il comune di Varzi, in provincia di Pavia, con la frazione Cella, nella zona montana. Nell’area … L'articolo, siè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AnsaLombardia : Frana in Oltrepò, bloccata strada - Lombardia - LRAdele : RT @SkyTG24: Frana in Oltrepò Pavese, si cercano possibili coinvolti sotto macerie - PatriziaOrlan11 : RT @SkyTG24: Frana in Oltrepò Pavese, si cercano possibili coinvolti sotto macerie -