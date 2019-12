Fiorella Mannoia | scatto di coppia con il fidanzato Carlo Di Francesco

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Poco avvezzi a mostare il proprio amore in pubblico o sui social,e ilDiquesta volta hanno fatto un’eccezione. La, mentre era in viaggio in treno per Zurigo, ha postato una foto sul profilo Instagram della cantante. Inevitabile la pioggia di like e di commenti dei followers.disul treno per Zurigoha trovato la vera felicità in un uomo che, nonostante i 26 anni di differenza, ha saputo trasmetterle gioia, passione e amore. La complicità e il feeling che caratterizzano questo bellissimo rapporto sono evidenti in una foto che la cantante ha postato sul suo profilo Instagram. La, nella foto, è in viaggio su un treno per Zurigo, dove la cantante si sarebbe poi esibita mercoledì sera. La didascalia riflette lo stato d’animo della, davvero felice al fianco del suo uomo,Di: ...

