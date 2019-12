Conferenza stampa Fonseca | «Smalling pronto Serve concentrazione»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019), le parole dell’allenatore della Roma per presentare la partita di domani contro la Fiorentina Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato inper presentare la partita di domani sera contro la Fiorentina. Queste le parole dell’allenatore giallorosso: AVVERSARIO – «La Fiorentina è una buona squadra e con giocatori forti, contro l’Inter hanno fatto una bellissima partita. La gara sarà difficile, sappiamo che dobbiamo essere molto concentrati per giocare contro di loro».– «Si è allenato ieri e oggi. Sta bene ed è un’opzione per la partita di domani». KLUIVERT – Non è. Penso che è meglio non rischiarlo in questa partita. Dobbiamo aspettare più tempo per recuperarlo totalmente. MERCATO – Con Petrachi parliamo tutti i giorni e di tutto. Del mercato, dei giocatori, della nostra ...

