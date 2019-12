Blitz della Stradale sull’A2 | sequestrata carne destinata a ristoranti e supermercati

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSala Consilina (Sa) – Settentasette chili di porchetta e diciannove tonnellate diin scatola sottoposte a sequestro, un autotrasportatore denunciato e un camion sospeso dalla circolazione. È il bilancio deldei controlli effettuati oggi lungo la rete autodell’A2 del Mediterraneo nel Vallo di Diano, dagli agentiPoliziasezione di Sala Consilina e dal dirigente del servizio veterinario dell’Asl di Salerno, Rocco Panetta. Una eccellente operazione degli agentiche hanno fermato e sottoposto a controllo numerosi camion e autoarticolati adibiti al trasporto di generi alimentari che transitavano in autostrada e che ha portato a due sequestri importanti didestinati a catene di ristorazione italiane edi tutta Europa. Il primo sequestro ha riguardato la porchetta arrostita ...

