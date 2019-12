Vieni da me | Vittoria Belvedere | ‘Mi è esplosa la tiroide’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)ospite ada me martedì 17 dicembre risponde alle domande al buio di Caterina Balivo. Dopo aver raccontato dell’amicizia con Kim Rossi Stuart e di una molestia subita da giovane a causa di un produttore, arriva la domanda più impegnativa “Qual è stato il momento più difficile della tua vita?“. L’attrice racconta quindi quando incinta della sua secondogenita rischio davvero la vita a causa della tiroide. “Ero sul set del film Il bambino sull’acqua, nel 2005, mio sono ammalata di tiroide. Mi avevano proibito di avere una seconda gravidanza, io avevo già Lorenzo, è 5 anni dopo ho scoperto di soffrire di tiroide, una nuova gravidanza avrebbe potuto portare degli scompensi. Parlando con il medico però mi disse che rischiavo l’asportazione della tiroide e sapendo di non rischiare la vita sono rimasta incinta di Emma. Tre mesi dopo, su quel ...

