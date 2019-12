Serie C | Ghirelli | «Sciopero confermato Domenica non si gioca»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il presidente della Lega Proha ribadito la decisione di non far scendere in campo le squadre diC, confermando loIl sito ufficiale della Lega Pro ha diramato un comunicato del presidente, intervenuto dopo il colloquio con il ministro Gualtieri e il presidente della FIGC Gravina. «L’incontro tra il ministro Gualtieri e il presidente Gravina è stato istituzionalmente corretto. Ringrazio sentitamente il Ministro per l’attenzione riservata alla Lega Pro e la disponibilità al dialogo dimostrata. Così come ringrazio il presidente Gravina. L’incontro è stato positivo perché ha consentito di delineare cosa serva ai nostri club e sono emersi interessanti spunti di riflessione. Quello che ci interessa è che i club di Lega Pro arrivino alla sostenibilità economica-finanziaria. Abbiamo però la necessità di atti tangibili e concreti, di passare dalle analisi ai ...

