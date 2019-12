“Io | violentato da un prete | Papa Bergoglio coraggioso | ora tocca all’Italia cambiare le

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Pedofilia, abolito segreto pontificio. Vittima a TPI: “Francesco ha abolito il “segreto pontificio” sui casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori. Una svolta storica effetto del decreto pubblicato oggi, martedì 17 dicembre, con cui si promulga un’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”. L’articolo 1 del documento, un rescritto a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, prevede che “non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti” in materia di abusi su minori. La scelta rivoluzionaria arriva a meno di un anno dal summit sulla protezione dei minori convocato daFrancesco a febbraio scorso. Francesco Zanardi è il fondatore e direttore della Rete L’Abuso, l’associazione di sopravvissuti agli abusi sessuali del clero nata nel 2010, a TPI ha commentato quella che in ...

