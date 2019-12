Globe Soccer Awards 2019 | i candidati

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ial. Solita sfida tra CR7 e Messi con l’insidia Liverpool. Tra icome migliore ds anche Igli Tare. ROMA – Sono stati resi noti idel. Nessuna sorpresa particolare tra i nomi che si contenderanno i premi il prossimo 29 dicembrea Dubai. Presenti sia Cristiano Ronaldo che Lionel Messi mentre in chiave femminile scelte le più forti di questo sport. La grande sorpresa, forse, arriva nella categoria dei direttori sportivi con Igli Tare che si contende il titolo di miglior ds di questa annata. A decidere i vincitori sarà una giuria internazionali che vedrà la presenza di profili del calibro di Fabio Capello e Antonio Conte. Presenti anche Adriano Galliani ed Eric Abidal, con quest’ultimo in corsa anche per il premio di direttore sportivo. fonte foto ...

AAlciato : Globe Soccer, miglior calciatore dell’anno, short list: @Cristiano, Messi, @VirgilvDijk, @MoSalah. La premiazione i… - bgrtln93 : RT @GoalItalia: Ai Globe Soccer Awards sarà ancora Messi contro Cristiano Ronaldo: in palio il 'Best Men's Player of the Year' ????vs???? https… - GoalItalia : Ai Globe Soccer Awards sarà ancora Messi contro Cristiano Ronaldo: in palio il 'Best Men's Player of the Year' ????vs… -