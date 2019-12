Giorgio Ambrosoli | l’eroe “borghese” ucciso per aver fatto il suo dovere

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L'avvocatoè "l'eroe borghese - come lo definì in un celebre libro Corrado Stajano -, che nel luglio del 1979 venne assassinato a Milano dopo una serata trascorsa in compagnia di amici da un sicario assoldato dal banchiere Michele Sindona.pochi anni prima della morte era stato nominato commissario liquidatore della Banca privata italiana dello stesso Sindona, al centro di una serie di affari loschi. L'avvocato milanese pagò con la vita ildisvolto il suofino in fondo, senza cedere alle tante pressioni, anche da parte della politica: tristemente celebre a tal proposito una frase di Giulio Andreotti, che definì"uno che se l'andava cercando".

