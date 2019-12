Getta la spazzatura | colpita da divano lanciato dal piano superiore | fratture su tutto il

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) È la bruttissima esperienza capitata a Edita Butkeviciut, finita in ospedale cone ferite suil corpo. La giovane donna era distratta perché era al telefono con il suo ragazzo mentre portava un po’ difuori casa. Dall’alto le è piombato addosso un interoche qualcuno aveva appenato dalsenza nemmeno affacciarsi. Un semplice gesto come andare are lasotto casa è costato molto caro a una trentenne britannica di Aberdeeen, nel Nord-est della Scozia. Proprio mentre apriva il bidone posto fuori casa, dall’alto le è piombato addosso un interoche qualcuno aveva appenato dalsenza nemmeno affacciarsi. È la bruttissima esperienza capitata nelle scorse settimane a Edita Butkeviciut, finita in ospedale cone ferite suil corpo. La giovane donna era distratta perché era al telefono ...

