Dimessa dall’ospedale muore poco dopo | indagati due medici

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Guai per duepadovaniper la morte di una donna di 67 anni. Nicoletta Fin, di origini bellunesi, di trovava in vacanza quando l’11 dicembre aveva accusato forti dolori al petto. Recatasi alla guardia medica, i sanitari l’hanno visitata rimandandola però a casa rassicurandola che non era nulla di grave. L’unica raccomandazione è stata quella di rivolgersi al suo medico di base. Pochi giorni, però, Nicoletta è deceduta.dall’ospedaleTragedia nel padovano. Nicoletta Fin si è rivolta ai sanitari della Guardia Medica a seguito di un piccolo malore che la stava tormentando: aveva dolori al petto.le visite, tuttavia, i sanitari l’hanno rassicurata sul fatto che non ci fosse nulla di cui preoccuparsi. Rientrata a casa si è quindi rivolta al medico di base il quale le avrebbe consigliato una visita specialistica. ...

SwimSwam_Italia : Ikee Rikako Dimessa Dall’Ospedale “Punto Alla Medaglia A Parigi 2024” - swimswamnews : Ikee Rikako Dimessa Dall’Ospedale “Punto Alla Medaglia A Parigi 2024” -