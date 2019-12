Come condividere gli appunti di Chrome fra dispositivi diversi

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una funzione introdotta nella versione 79 dici permette diglifra icollegati al nostro account Google. Glisono una delle funzioni più antiche e “tipiche” dell’informatica, ed esistono praticamente in tutti i sistemi operativi. Per intendersi, sono lo strumento alla base del Copia e incolla che conosciamo tutti. Quello che manca praticamente da sempre è uno strumento facile e veloce perglifra. Immaginiamo uno dei possibili scenari: apriamo in ufficio una mail con un codice di spedizione o un PIN che ci serve a casa o sullo smartphone. Oggi possiamo trasferirlo inmodi, ma tutti piuttosto scomodi, per esempio riaprendo la mail sul nuovo dispositivo, o passando dai sistemi di salvataggio in cloud. Finalmente a partire dalla versione 79,ci offre un sistema ...

