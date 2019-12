Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) All’evento in onore di Benoît Cœuré, il cui mandato scade a fine dicembre, la neo presidente Christine Lagarde e l’ex-presidente Mario Draghi sottolineano l’importanza del messaggio chiaro.

fisco24_info : Bce, ecco perché nel 2020 la parola d’ordine sarà «chiarezza». Per sostenere l’economia: All’evento in onore di Ben… - Lucadamo_ : @ProvaEmpirica @GianzDav @antonioripa @pbiagiola @SignorErnesto @CCFCattaneo @vaccari_franco @Daniele55036579… - TommyBrain : FINANZA, ECONOMISTI, BCE: ECCO COME CI STANNO INGANNANDO - Valerio Malvezzi -