Ambasciatore Usa a Kiev lascia incarico

Dal prossimo primo gennaio Bill Taylor,statunitense ad interim in Ucraina, e testimone chiave del processo per l'impeachment del presidente Donald Trump, lascerà l'. La scadenza erà già stata fissata al 31 dicembre, ma Taylor, secondo anticipaazioni di stampa, non cercherà di essere confermato. Il diplomatico di lungo corso era stato inviato alo scorso giugno dopo il benservito di Donald Trump a Marie Yovanovitch.(Di mercoledì 18 dicembre 2019)