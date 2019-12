Altro che reddito | diamo ai giovani un' eredità di cittadinanza

Leggi la notizia su espresso.repubblica

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) In italia i salari sono fermi e crescono le distanze. Dal Forum per le Disuguaglianze arriva una proposta: 15mila euro a ogni diciottenne per colmare il divario tra le generazioni Cosa significa lavorare in una fabbrica in cui il capo è l'algoritmo" Le città in cui abitiamo sono il trionfo della disuguaglianza " La vera iniquità colpisce i" Gli odiatori social si scatenano dove c'è più disuguaglianza: ecco la mappa della rabbia"

