Windows Insider | novità build 19536

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di martedì 17 dicembre 2019) È da ieri sera disponibile al download l’ultimadel 2019 per gli utentinel ramo di distribuzione Fast: si tratta della. Our last flight of 2019 is here!is ready fors in the Fast ring. Learn more in our blog post: https://t.co/5yWWOsWaFR pic.twitter.com/dzYiPaKAxH —(@) December 16, 2019Driver facoltativi Microsoft sta lavorando per semplificare la visualizzazione degli aggiornamenti facoltativi (driver, aggiornamenti delle funzionalità e aggiornamenti mensili di qualità non di sicurezza) in un unico posto. Una volta rilevati, questi update vengono elencati in Impostazioni > Aggiornamenti e sicurezza >Update > Visualizza aggiornamenti facoltativi. Setup del gruppo famiglia In questaè stato reso più facile configurare un dispositivo in modo che possa essere ...

gigibeltrame : Windows 10, cambiano radicalmente le modalità di test delle versioni Insider: ecco le novità #digilosofia… - geeklinkit : Windows 10 Insider, con la build 19536 il Fast Ring cambia profondamente - Asgard_Hydra : Windows 10 Insider, con la build 19536 il Fast Ring cambia profondamente -